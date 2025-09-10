Telegraf saznaje zašto je bizon Tajfun pobegao iz Nacionalnog parka Fruška gora

Odbegli mužjak bizona iz Nacionalnog parka Fruška gora, u prepodnevnim satima vraćen je "kući", nimalo naivno nije bilo to što je danima tako velika i snažna životinja lutala kojekude po delu Bačke poznatom po izuzetnoj popularnosti kod turista.

No, prava drama se završila i gospodin Tajfun je nakon vrlo intenzivne potrage od strane nadležnih službi, lociran i vraćen u svoj ograđeni habitat. Kako su za naš portal rekli iz Nacionalnog parka, četvorogodišnjak je pet dana bio van ograđenog prostora, a na naše pitanje, što li je uopšte isti i napustio, odgovor je sledeći... - Do izlaska je došlo jer je ograda bila oštećena nakon jakog vetra, a on je snagom uspeo da je obori - navode iz NP-a. Inače, "gospodinu"