Ilon mask više nije najbogatiji čovek na svetu Evo ko je sada na njegovom mestu

Suosnivač softverske kompanije Orakl (Oracle), Lari Elison prestigao je američkog milijardera Ilona Maska i postao je najbogatija osoba na svetu, nakon što su danas akcije njegove kompanije skočile za gotovo 28 odsto, zahvaljujući budućim ugovorima koji se odnose na veštačku inteligenciju, prenosi Fajnenšl tajms

Elisonov udeo u Oraklu u popodnevnim satima povećao se na više od 397 milijardi dolara, što je premašilo Maskovu ukupnu neto vrednost od oko 384 milijarde dolara, prema Blumbergovom indeksu milijardera. Orakl je objavio da su mu unapred dogovoreni ugovori, koji će se tek pretvoriti u prihod, narasli na neverovatnih 455 milijardi dolara, dok je pre tri meseca taj je iznos bio 138 milijardi. Foto Tanjug AP Izvršna direktorka kompanije Orakl, Safra Kac pozdravila je