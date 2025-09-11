Toyota pokreće proizvodnju svog prvog e-automobila u Evropi

Serijska proizvodnja će se obavljati u fabrici Toyota Motor Manufactoring Češka Republika (TMMCZ), koja je više od dve decenije jedno od ključnih uporišta Tojote u Evropi, prenosi agencija Mina.

Kako bi se proizvodnja prilagodila novom električnom modelu, Toyota će investirati približno 680 miliona evra u proširenje i modernizaciju pogona. Površina fabrike će se povećati sa 152.000 na 173.000 kvadratnih metara, a biće izgrađene i nove radionice za zavarivanje i farbanje, kao i posebna linija za montažu baterija. Češka vlada će podržati projekat sa dodatnih 64 miliona evra namenjenih za uspostavljanje proizvodnje baterija. Iako Toyota još uvek drži u