Ocu ubijene Ukrajinke zabranjeno da dođe na sahranu: Otkriveno i zašto, čovek potpuno slomljen! (foto)

Blic pre 9 minuta
Ocu ubijene Ukrajinke zabranjeno da dođe na sahranu: Otkriveno i zašto, čovek potpuno slomljen! (foto)

Otac Irine Zarucke, mlade Ukrajinke koja je brutalno ubijena u metrou u Šarlotu, nije mogao da prisustvuje njenoj sahrani zbog strogih pravila koјa zabranjuјu voјno sposobnim muškarcima da napuste Ukraјinu.

Stanislav Zarucki, kako navode mediji, slomljen je jer niјe mogao da oda poslednju počast ćerki koja je brutalno izbodena na smrt u vozu od strane beskućnika i kriminalca Dekarlosa Brauna. Jeziva smrt mlade Irine, koju su zabeležile nadzorne kamere, izazvala јe šok širom zemlje, a američki predsednik Donald Tramp nazvao јe ubistvo "užasnim" i nagovestio da bi Šarlot mogao biti sledeći grad u kom će biti raspoređena Nacionalna garda. Irina, koja je imala samo 20
Otvori na blic.rs

Donald Tramp »

Uživo upucan Trampov bliski saradnik "Čarli Kirk je mrtav": Osumnjičeni u pritvoru, objavljen snimak na kom se vidi kako ga…

Uživo upucan Trampov bliski saradnik "Čarli Kirk je mrtav": Osumnjičeni u pritvoru, objavljen snimak na kom se vidi kako ga metak pogađa (foto, video)

Blic pre 24 minuta
"Metak je ućutao najglasnijeg govornika": Oglasio se Robert F. Kenedi Mlađi povodom atentata na Čarli Kirka

"Metak je ućutao najglasnijeg govornika": Oglasio se Robert F. Kenedi Mlađi povodom atentata na Čarli Kirka

Blic pre 49 minuta
(Mapa) odavde je pucano na čarlija Kirka: Atentator nišanio sa 190 metara udaljenosti i još uvek je u bekstvu

(Mapa) odavde je pucano na čarlija Kirka: Atentator nišanio sa 190 metara udaljenosti i još uvek je u bekstvu

Blic pre 1 sat
FBI: Uhapšen osumnjičeni za atentat na Čarlija Kirka

FBI: Uhapšen osumnjičeni za atentat na Čarlija Kirka

Euronews pre 34 minuta
Zastave u Americi na pola koplja u čast ubijenog Čarlija Kirka

Zastave u Americi na pola koplja u čast ubijenog Čarlija Kirka

Politika pre 59 minuta
Ekstremisti slave ubistvo Čarli kirka: Antifa ludilo isplivalo iz bolesnika (video)

Ekstremisti slave ubistvo Čarli kirka: Antifa ludilo isplivalo iz bolesnika (video)

Večernje novosti pre 1 sat
Amerika ne zna šta je snašlo: Vens putuje u Jutu

Amerika ne zna šta je snašlo: Vens putuje u Jutu

Večernje novosti pre 1 sat
Donald Tramp »

Ključne reči

Donald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Uživo upucan Trampov bliski saradnik "Čarli Kirk je mrtav": Osumnjičeni u pritvoru, objavljen snimak na kom se vidi kako ga…

Uživo upucan Trampov bliski saradnik "Čarli Kirk je mrtav": Osumnjičeni u pritvoru, objavljen snimak na kom se vidi kako ga metak pogađa (foto, video)

Blic pre 24 minuta
Na zahtev Poljske NATO aktivirao član 4: Podnet je zahtev: Evo šta to znači

Na zahtev Poljske NATO aktivirao član 4: Podnet je zahtev: Evo šta to znači

Blic pre 19 minuta
Ocu ubijene Ukrajinke zabranjeno da dođe na sahranu: Otkriveno i zašto, čovek potpuno slomljen! (foto)

Ocu ubijene Ukrajinke zabranjeno da dođe na sahranu: Otkriveno i zašto, čovek potpuno slomljen! (foto)

Blic pre 9 minuta
Važna poseta ministra spoljnih poslova kine: Vang Ji obilazi Austriju, Sloveniju i Poljsku

Važna poseta ministra spoljnih poslova kine: Vang Ji obilazi Austriju, Sloveniju i Poljsku

Kurir pre 14 minuta
"Da sam premijer, pomogao bih Poljskoj" Babiš se nada da će se vratiti na vlast: "Ali ne bih slao češke vojnike"

"Da sam premijer, pomogao bih Poljskoj" Babiš se nada da će se vratiti na vlast: "Ali ne bih slao češke vojnike"

Kurir pre 24 minuta