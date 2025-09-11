Ocu ubijene Ukrajinke zabranjeno da dođe na sahranu: Otkriveno i zašto, čovek potpuno slomljen! (foto)

Otac Irine Zarucke, mlade Ukrajinke koja je brutalno ubijena u metrou u Šarlotu, nije mogao da prisustvuje njenoj sahrani zbog strogih pravila koјa zabranjuјu voјno sposobnim muškarcima da napuste Ukraјinu.

Stanislav Zarucki, kako navode mediji, slomljen je jer niјe mogao da oda poslednju počast ćerki koja je brutalno izbodena na smrt u vozu od strane beskućnika i kriminalca Dekarlosa Brauna. Jeziva smrt mlade Irine, koju su zabeležile nadzorne kamere, izazvala јe šok širom zemlje, a američki predsednik Donald Tramp nazvao јe ubistvo "užasnim" i nagovestio da bi Šarlot mogao biti sledeći grad u kom će biti raspoređena Nacionalna garda. Irina, koja je imala samo 20