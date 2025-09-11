"Poveravaju mi se za momke": Ćerke Saše Matića su dugonoge lepotice, a pevač puca od ponosa: "Supruga ih je vaspitala"

Blic pre 18 minuta
"Poveravaju mi se za momke": Ćerke Saše Matića su dugonoge lepotice, a pevač puca od ponosa: "Supruga ih je vaspitala"

Tara Matić, ćerka Saše Matića, danas slavi svoj 18. rođendan.

Saša Matić, za ćerku Taru napravio je pravo gala slavlje, povodom punoletstva. Naslednica pevača imala je za ovu priliku holivudsku frizuru, ali i zlatnu haljinu sa šljokicama. Duge noge, preplanuli ten i prelepo lice, krasilo je slavljenicu, a njen otac ponosno je stao pred novinare. - Najponosniji sam na svetu. Tarin rođendan je bio 18. avgusta, ljudi su bili na odmorima, svi njeni drugari nisu bili tu, pa smo rešili da slavlje danas upriličimo. Već smo joj
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Tara u zlatnoj haljini sija kao milion dolara na svom 18.: Rođendanu Saša Matić ponosan na ćerku, a tek da vidite kako su mu…

Tara u zlatnoj haljini sija kao milion dolara na svom 18.: Rođendanu Saša Matić ponosan na ćerku, a tek da vidite kako su mu se skockale supruga i druga naslednica - ne zna se koja je lepša

Blic pre 8 minuta
Deda prvi stigao kod unuke na 18.: Rođendan Ovo je otac Saše i Dejana Matića: Zoran u elegantnom odelu spreman za veliko…

Deda prvi stigao kod unuke na 18.: Rođendan Ovo je otac Saše i Dejana Matića: Zoran u elegantnom odelu spreman za veliko slavlje (Video)

Blic pre 43 minuta
"Veći događaj od svakog mog koncerta": Saša Matić emotivan na punoletstvu ćerke Tare (Foto, Video)

"Veći događaj od svakog mog koncerta": Saša Matić emotivan na punoletstvu ćerke Tare (Foto, Video)

Mondo pre 27 minuta
Sve je spremno za punoletstvo ćerke Saše Matića: Nije se štedelo, ulaz kao za holivudske zvezde (Foto, Video)

Sve je spremno za punoletstvo ćerke Saše Matića: Nije se štedelo, ulaz kao za holivudske zvezde (Foto, Video)

Mondo pre 7 minuta
Roditelji Saše Matića prvi put u javnosti: Došli na proslavu punoletstva sa sinom, pogledajte kako izgledaju (Video)

Roditelji Saše Matića prvi put u javnosti: Došli na proslavu punoletstva sa sinom, pogledajte kako izgledaju (Video)

Mondo pre 7 minuta
"Bolje bi bilo da ne peva": Saša Matić progovorio o ćerkinim prijateljima, jednom rečenicom zasmejao sve prisutne

"Bolje bi bilo da ne peva": Saša Matić progovorio o ćerkinim prijateljima, jednom rečenicom zasmejao sve prisutne

Mondo pre 12 minuta
Supruga Saše Matića izgleda kao treća sestra Tari i Aleksandri: Ne zna se koja je lepša a haljine su OČARAVAJUĆE

Supruga Saše Matića izgleda kao treća sestra Tari i Aleksandri: Ne zna se koja je lepša a haljine su OČARAVAJUĆE

Svet & Skandal pre 17 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Saša Matić

Zabava, najnovije vesti »

Džeri Sajnfeld uporedio pokret za slobodnu Palestinu sa Kju-kluks-klanom

Džeri Sajnfeld uporedio pokret za slobodnu Palestinu sa Kju-kluks-klanom

Danas pre 43 minuta
Izložba o Gidri: Neviđene fotografije i detalji iz života glumačke legende

Izložba o Gidri: Neviđene fotografije i detalji iz života glumačke legende

RTK pre 12 minuta
Gde je najbolje biti digitalni nomad – najbolje zemlje za 2025. godinu

Gde je najbolje biti digitalni nomad – najbolje zemlje za 2025. godinu

RTS pre 8 minuta
Neposredno pre incidenta šokirali potezom: Priča se da su Ana i Rale bili angažovali obezbeđenje kako se ne bi tukli…

Neposredno pre incidenta šokirali potezom: Priča se da su Ana i Rale bili angažovali obezbeđenje kako se ne bi tukli: Isplivale šok tvrdnje

Blic pre 43 minuta
U 56.: Godini ima telo za medalju Pevačica otkrila trik za dobar izgled, deluje kao da je bar dve decenije mlađa (foto)

U 56.: Godini ima telo za medalju Pevačica otkrila trik za dobar izgled, deluje kao da je bar dve decenije mlađa (foto)

Blic pre 7 minuta