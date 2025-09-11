Tramp poručio Netanjahuu da napad na Hamas u Kataru nije mudar potez

Američki predsednik Donald Tramp rekao je izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu da njegova odluka da izvrši vazdušne udare na pripadnike palestinske militantne grupe Hamas u Kataru nije bila mudra, objavio je danas Volstrit džurnal, pozivajuci se na visoke zvaničnike administracije.

Volstrit džurnal navodi da je Tramp to izjavio tokom žustrog telefonskog razgovora sa Netanjahuom juče, nakon napada na pripadnike Hamasa u Dohi, prenosi Rojters. Prema časopisu, Netanjahu je odgovorio da je imao kratki vremenski okvir za pokretanje udara i da je iskoristio priliku. Drugi razgovor između dva lidera kasnije tokom jučerašnjeg dana bio je, prema tvrdnji izvora iz predsedničke administracije srdačan, a Tramp je pitao Netanjahua da li je napad u Dohi