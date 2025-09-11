Danas nova runda dijaloga Beograda i Prištine

Nova runda dijaloga Beograda i Prištine, uz posredovanje Evropske unije, trebalo bi da bude održana danas u Briselu.

Delegacija Beograda, predvođena direktorom Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju i glavnim pregovaračem na tehničkom nivou Petrom Petkovićem, doputovala je sinoć u Brisel. Petković je naveo da će Beograd insistirati na formiranju Zajednice srpskih opštine i na deeskalaciji situacije na terenu. Do nove runde dijaloga u Briselu dolazi dva dana uoči početka predizborne kampanje za lokalne izbore na Kosovu.