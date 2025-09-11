Danas nova runda dijaloga Beograda i Prištine

Danas pre 1 sat  |  FoNet
Danas nova runda dijaloga Beograda i Prištine

Nova runda dijaloga Beograda i Prištine, uz posredovanje Evropske unije, trebalo bi da bude održana danas u Briselu.

Delegacija Beograda, predvođena direktorom Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju i glavnim pregovaračem na tehničkom nivou Petrom Petkovićem, doputovala je sinoć u Brisel. Petković je naveo da će Beograd insistirati na formiranju Zajednice srpskih opštine i na deeskalaciji situacije na terenu. Do nove runde dijaloga u Briselu dolazi dva dana uoči početka predizborne kampanje za lokalne izbore na Kosovu.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Počela nova runda dijaloga u Briselu: U toku sastanak Petkovića i Sorensena

Počela nova runda dijaloga u Briselu: U toku sastanak Petkovića i Sorensena

Blic pre 33 minuta
Danas nova runda pregovora Beograda i Prištine

Danas nova runda pregovora Beograda i Prištine

NIN pre 33 minuta
Nova runda dijaloga u Briselu: Delegaciju Srbije predvodi Petković

Nova runda dijaloga u Briselu: Delegaciju Srbije predvodi Petković

N1 Info pre 1 sat
Nova runda dijaloga u Briselu, u toku sastanak Petkovića i Sorensena

Nova runda dijaloga u Briselu, u toku sastanak Petkovića i Sorensena

RTS pre 1 sat
Počela nova runda dijaloga Beograda i Prištine u Briselu

Počela nova runda dijaloga Beograda i Prištine u Briselu

Vesti online pre 58 minuta
Nova runda pregovora u Briselu: Počeo sastanak Petkovića sa Sorensenom

Nova runda pregovora u Briselu: Počeo sastanak Petkovića sa Sorensenom

Euronews pre 58 minuta
Počeli razgovori u Briselu; Petković sa Sorensenom

Počeli razgovori u Briselu; Petković sa Sorensenom

B92 pre 58 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoEvropska UnijaVlada SrbijeBriselMetohijaKosovo i MetohijaPrištinaIzbori

Politika, najnovije vesti »

U toku preuzimanje prostorija Pošte Srbije u Gračanici

U toku preuzimanje prostorija Pošte Srbije u Gračanici

N1 Info pre 3 minuta
Kosovska policija upala u Poštu Srbije u Gračanici: Priština preuzima objekat

Kosovska policija upala u Poštu Srbije u Gračanici: Priština preuzima objekat

Blic pre 33 minuta
Počela nova runda dijaloga u Briselu: U toku sastanak Petkovića i Sorensena

Počela nova runda dijaloga u Briselu: U toku sastanak Petkovića i Sorensena

Blic pre 33 minuta
Danas nova runda pregovora Beograda i Prištine

Danas nova runda pregovora Beograda i Prištine

NIN pre 33 minuta
Naprednjački kontramitinzi: U subotu „rekordno“ okupljanje antiblokadera

Naprednjački kontramitinzi: U subotu „rekordno“ okupljanje antiblokadera

Vreme pre 8 minuta