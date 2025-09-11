Smena na čelu Medicinskog u Novom Sadu: Savet imenovao v.d. dekana

Danas pre 58 minuta  |  Beta
Smena na čelu Medicinskog u Novom Sadu: Savet imenovao v.d. dekana

Savet Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu osudio je na policijsku brutalnost i imenovao v.d. dekana, koji će na toj funkciji biti do izbora novog.

Kako saznaje agencija Beta, juče je na višesatnoj sednici Saveta, nakon usvajanja ostavka dosadašnje dekanice Snežane Brkić, na funkciju v.d. dekana imenovan dosadašnji prodekan za nauku Duško Kozić. On je imenovan uprkos, kako izvor dodaje, „protivpravnom pokušaju opstrukcije sednice“ novoizabranog predsednika Saveta. Savet je usvojio i osudu „prekomerne policijske sile nad studentima i građanima“, kao i grubo kršenje autonomije Univerziteta u Novom Sadu, koje je
