Milojević: Mi Srbi sa Kosova smo isterani iz gradova i sa svojom poštom smo radili 25 godina, danas nam to oduzimaju

Pripadnici Centralnog inspektorata za nadzor tržišta i Pošte Kosova, preuzeli su danas objekat Pošte Srbije u Gračanici, u pratnji Kosovske policije.

Ekspozitura srpske pošte u Gračanici, zatvorena je još u januaru ove godine, kada i svi objekti Pošte Srbije širom Kosova i Metohije. Direktor Pošte Srbije za Kosovo i Metohiju Ivan Milojević je rekao da je objekat nezakonito oduzet jer je izgrađen sredstvima srpske pošte i da su kosovske institucije nezakonito u katastru promenile vlasničku strukturu. Tanjug video "Evo nas ovde ispred Pošte Srbije u Gračanici na zahtev Ministarstva trgovine, industrije i