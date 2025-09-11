uživo RAT U UKRAJINI Zelenski: Novi paket sankcija Rusiji je nabolji odgovor na upad ruskih dronova u Evropsku uniju

Rat u Ukrajini traje 1.196 dana, a centralna vest je Poljska na čiju teritoriju su, prema tvrdnjama, doleteli ruski dronovi.

Narušavanje vazdušnog prostora jedne od zemalja NATO pakta ozbiljno je zabrinulo sve članice Alijanse, tako da je bilo reakcija sa svih strana. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je o tome razgovarao i sa predsednicom EK Ursulom fon der Lajen, dok se američki predsednik Donald Tramp zapitao šta je to sa Rusijom i šta to oni rade? S ruske strane stižu demanti da nema dokaza da su to ruski dronovi i da je njihova zemlja svakodnevno "dežurni krivac" za sve