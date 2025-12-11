Incident na naftovodu u Nemačkoj, izlila se veća količina nafte

Velika količina nafte se izlila na naftovodu u regionu Ukermark na severoistoku Nemačke zbog, za sada, nepoznatog incidenta, saopštila je lokalna rafinerija.

Kako prenosi RTS, na terenu su raspoređene službe za vanredne situacije, ali nema izveštaja o povređenima ili bilo kakvom uticaju na rad rafinerije, piše Rojters. Rafinerija nije saopštila procenu koliko je nafte iscurelo iz naftovoda, kao ni šta je izazvalo incident. Naftovod na kome se dogodio incident ide od nemačke luke Rostok na Baltičkom moru do rafinerije PCK Švedt, ključnog dobavljača goriva za region Berlin-Brandenburg.