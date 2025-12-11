Incident na naftovodu u Nemačkoj, izlila se veća količina nafte

Danas pre 6 sati  |  RTS
Incident na naftovodu u Nemačkoj, izlila se veća količina nafte

Velika količina nafte se izlila na naftovodu u regionu Ukermark na severoistoku Nemačke zbog, za sada, nepoznatog incidenta, saopštila je lokalna rafinerija.

Kako prenosi RTS, na terenu su raspoređene službe za vanredne situacije, ali nema izveštaja o povređenima ili bilo kakvom uticaju na rad rafinerije, piše Rojters. Rafinerija nije saopštila procenu koliko je nafte iscurelo iz naftovoda, kao ni šta je izazvalo incident. Naftovod na kome se dogodio incident ide od nemačke luke Rostok na Baltičkom moru do rafinerije PCK Švedt, ključnog dobavljača goriva za region Berlin-Brandenburg.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Havarija na naftovodu U Nemačkoj: Izlila se velika količine nafte, službe za vanredne situacije na teren

Havarija na naftovodu U Nemačkoj: Izlila se velika količine nafte, službe za vanredne situacije na teren

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSNaftovodRojtersNemačkaBerlinnafta

Svet, najnovije vesti »

Italijanska kuhinja deo kulturne baštine Uneska: Meloni oduševljena, kaže da je to više od hrane i recepata

Italijanska kuhinja deo kulturne baštine Uneska: Meloni oduševljena, kaže da je to više od hrane i recepata

Kurir pre 4 minuta
Zelenski traži od Amerike: Ne vršite pritisak na nas oko izbora, to nam sada nije potrebno

Zelenski traži od Amerike: Ne vršite pritisak na nas oko izbora, to nam sada nije potrebno

Kurir pre 4 minuta
Ubijena tri pripadnika Iranske revolucionarne garde: Patrolirali, a onda upali u zasedu: horor na granici sa Pakistanom!

Ubijena tri pripadnika Iranske revolucionarne garde: Patrolirali, a onda upali u zasedu: horor na granici sa Pakistanom!

Kurir pre 4 minuta
Bugari traže ostavku vlade; protesti u desetinama gradova širom zemlje (video)

Bugari traže ostavku vlade; protesti u desetinama gradova širom zemlje (video)

Kurir pre 4 minuta
Tramp: Planiram da imenujem Odbor za mir u Gazi početkom sledeće godine

Tramp: Planiram da imenujem Odbor za mir u Gazi početkom sledeće godine

Politika pre 59 minuta