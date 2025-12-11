Havarija na naftovodu U Nemačkoj: Izlila se velika količine nafte, službe za vanredne situacije na teren

Nema izveštaja o povređenima ili prekidu rada rafinerije Razlog i količina izlivene nafte ostaju nepoznati U regionu Ukermark na severoistoku Nemačke došlo je do incidenta na naftovodu koji snabdeva rafineriju PCK Švedt, nakon čega je prijavljeno veliko izlivanje nafte, izjavio je danas portparol te rafinerije.

Na terenu su raspoređene službe za vanredne situacije, ali nema izveštaja o povređenima ili bilo kakvom uticaju na rad rafinerije, prenosi Rojters. Rafinerija nije saopštila procenu koliko je nafte iscurelo iz naftovoda, kao ni šta je izazvalo incident. Naftovod na kome se dogodio incident ide od nemačke luke Rostok na Baltičkom moru do rafinerije PCK, ključnog dobavljača goriva za region Berlin-Brandenburg. (Tanjug)