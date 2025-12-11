Havarija na naftovodu U Nemačkoj: Izlila se velika količine nafte, službe za vanredne situacije na teren

Blic pre 2 sata
Havarija na naftovodu U Nemačkoj: Izlila se velika količine nafte, službe za vanredne situacije na teren

Nema izveštaja o povređenima ili prekidu rada rafinerije Razlog i količina izlivene nafte ostaju nepoznati U regionu Ukermark na severoistoku Nemačke došlo je do incidenta na naftovodu koji snabdeva rafineriju PCK Švedt, nakon čega je prijavljeno veliko izlivanje nafte, izjavio je danas portparol te rafinerije.

Na terenu su raspoređene službe za vanredne situacije, ali nema izveštaja o povređenima ili bilo kakvom uticaju na rad rafinerije, prenosi Rojters. Rafinerija nije saopštila procenu koliko je nafte iscurelo iz naftovoda, kao ni šta je izazvalo incident. Naftovod na kome se dogodio incident ide od nemačke luke Rostok na Baltičkom moru do rafinerije PCK, ključnog dobavljača goriva za region Berlin-Brandenburg. (Tanjug)
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Incident na naftovodu u Nemačkoj, izlila se veća količina nafte

Incident na naftovodu u Nemačkoj, izlila se veća količina nafte

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TanjugNaftovodRojtersNemačkaBerlinnafta

Svet, najnovije vesti »

Sabotaža i špijunaža: Nemačka pod pritiskom

Sabotaža i špijunaža: Nemačka pod pritiskom

Danas pre 50 minuta
Tramp: Zaplenili smo tanker sa naftom kod obale Venecuele

Tramp: Zaplenili smo tanker sa naftom kod obale Venecuele

Danas pre 56 minuta
Zelenski: Trampov mirovni plan deli na više dokumenata. Procurili detalji ključnog sastanka: Od dve stvari ne odustaje (foto)

Zelenski: Trampov mirovni plan deli na više dokumenata. Procurili detalji ključnog sastanka: Od dve stvari ne odustaje (foto)

Blic pre 25 minuta
Masakrirao joj telo: Muž Kristine Joksimović priznao stravično ubistvo manekenke, obdukcija otkrila uznemirujuće detalje

Masakrirao joj telo: Muž Kristine Joksimović priznao stravično ubistvo manekenke, obdukcija otkrila uznemirujuće detalje

Blic pre 20 minuta
Ključa sukob između Amerike i ove zemlje: Jake snage upale na naftni tanker! Pritisak na predsednika sve veći, hitno se…

Ključa sukob između Amerike i ove zemlje: Jake snage upale na naftni tanker! Pritisak na predsednika sve veći, hitno se oglasio Tramp: "Dani su mu odbrojani"

Blic pre 1 sat