Beograđanin koji je likvidirao "kavčane" uhapšen u Parizu: Plaćeni ubica ispalio 30 metaka na dvojicu u autu, pa se 10 meseci skrivao u inostranstvu!

Kurir pre 1 sat
Plaćeni ubica škaljarskog klana Artur Cimerman Stojanović (29) iz Beograda, koji se sumnjiči da je u novembru prošle godine ubio pripadnike kavačkog klana Petra Lipovinu (41) i Žarka Pejakovića (25) uhapšen je juče u Parizu po međunarodnoj poternici.

Prema navodima crnogorskih Vijesti, Beograđanin se sumnjiči da je zajedno sa osumnjičenim Vukom Lalatovićem (26), 6. novembra 2024. u Podgorici ubio navodne pripadnike kavačkog kriminalnog klana Lipovinu i Pejakovića koji su kobnog dana bili na raskrsnici u blindiranom automobilu. - Postupajući po međunarodnoj poternici koja je raspisana od strane NCB Interpol-a Podgorica 12.6.2025. godine, policijski službenici Republike Francuske su juče u Parizu lišili slobode
Ključne reči

PodgoricaParizInterpolFrancuskaUbistvoKavacki klan

