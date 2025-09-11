Škaljarac uhapšen u Parizu, sumnjiči se za ubistvo pripadnika Kavačkog klana

Francuska policija je u Parizu uhapsila državljanina Srbije A.C.S. (29) iz Beograda koji se ranije zvao N.C, a "blizak je jednoj organizovanoj kriminalnoj grupi".

Mediji navode da je uhapšen je Artur Cimerman, koji se ranije zvao Nikola. On važi za visokopozicioniranog člana Škaljarskog klana, a kako se navodi, osumnjičen je da je s Vukom Lalatovićem (26) 6. novembra 2024. u Podgorici ubio navodne pripadnike Kavačkog kriminalnog klana Petra Lipovinu (41) i Žarka Pejakovića (25). Uhapšen je po međunarodnoj poternici NCB Interpola Podgorice od 12. juna, saopštila je Uprava policije. A.C.S. ili N.C. je više puta menjao ime dok