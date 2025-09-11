Tužilaštvo traži pritvor za osumnjičenog da je proneverio 3,5 miliona dinara

RTV pre 6 sati  |  Tanjug
Tužilaštvo traži pritvor za osumnjičenog da je proneverio 3,5 miliona dinara

BEOGRAD - Pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušan je Srđan B. zbog sumnje da je izvršio krivično delo Pronevera u produženom trajanju.

Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, saopšteno je iz tog tužilaštva. Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da Srđanu B. odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke, kao i jer postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će da ponovi krivično delo u kratkom vremenskom periodu. Srđan B. po osnovu Ugovora o obavlljanju privremenih i povremenih
