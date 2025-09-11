Saslušan osumnjičeni za proneveru! Zaposleni u Ministarstvu za rad na svoj račun prebacio skoro 3,5 miliona dinara, evo kako se branio u tužilaštvu!

Kurir pre 1 sat
Saslušan osumnjičeni za proneveru! Zaposleni u Ministarstvu za rad na svoj račun prebacio skoro 3,5 miliona dinara, evo kako…

Pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušan je Srđan B. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pronevera u produženom trajanju.

Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu. Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da Srđanu B. odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke, kao i jer postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će ponoviti krivično delo u kratkom vremenskom pediodu. Srđan B. po osnovu Ugovora o obavlljanju privremenih i povremenih poslova, faktički obavlja poslove u
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Proneverio 3,5 miliona dinara: Saslušan uhapšeni radnik Ministarstva za rad

Proneverio 3,5 miliona dinara: Saslušan uhapšeni radnik Ministarstva za rad

Mondo pre 1 sat
Saslušan zaposleni iz ministarstva za rad Sumnja se da je proneverio milione

Saslušan zaposleni iz ministarstva za rad Sumnja se da je proneverio milione

Alo pre 42 minuta
Tužilaštvo traži pritvor za osumnjičenog da je proneverio 3,5 miliona dinara

Tužilaštvo traži pritvor za osumnjičenog da je proneverio 3,5 miliona dinara

RTV pre 1 sat
Proneverio 3,5 miliona: Saslušan zaposleni u Ministarstvu za rad

Proneverio 3,5 miliona: Saslušan zaposleni u Ministarstvu za rad

Blic pre 1 sat
Škaljarac uhapšen u Parizu, sumnjiči se za ubistvo pripadnika Kavačkog klana

Škaljarac uhapšen u Parizu, sumnjiči se za ubistvo pripadnika Kavačkog klana

Radio 021 pre 2 sata
Saslušan radnik Ministarstva za rad osumnjičen za milionsku proneveru, Tužilaštvo traži pritvor

Saslušan radnik Ministarstva za rad osumnjičen za milionsku proneveru, Tužilaštvo traži pritvor

Euronews pre 1 sat
Krio se u Francuskoj, više puta menjao ime: Ko je Srbin koji je označen kao direktni izvršilac ubistva kavčana

Krio se u Francuskoj, više puta menjao ime: Ko je Srbin koji je označen kao direktni izvršilac ubistva kavčana

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Tužilaštvokorupcija

Svet, najnovije vesti »

(Uznemirujuće): Ovo je trenutak kada je Trampov saradnik upucan u vrat: Krv šiklja na sve strane, ljudi beže u panici (video)…

(Uznemirujuće): Ovo je trenutak kada je Trampov saradnik upucan u vrat: Krv šiklja na sve strane, ljudi beže u panici (video)

Blic pre 12 minuta
Atentat na Čarlija Kirka ogolio podeljenost Amerike: Koliki je uticaj medija na širenje politički motivisanog nasilja?

Atentat na Čarlija Kirka ogolio podeljenost Amerike: Koliki je uticaj medija na širenje politički motivisanog nasilja?

Euronews pre 7 minuta
Hamas: Napad na lidere u Kataru ne menja uslove o kraju rata, SAD saučesnik u napadu

Hamas: Napad na lidere u Kataru ne menja uslove o kraju rata, SAD saučesnik u napadu

RTV pre 2 minuta
Upravo na Blic TV Šta je prava istina o ubistvu Trampovog saradnika Čarlija Kirka: Jedna stvar svima promiče

Upravo na Blic TV Šta je prava istina o ubistvu Trampovog saradnika Čarlija Kirka: Jedna stvar svima promiče

Blic pre 7 minuta
Objavljena slika osumnjičenog za ubistvo Čarlija Kirka

Objavljena slika osumnjičenog za ubistvo Čarlija Kirka

Nova pre 7 minuta