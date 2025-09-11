Saslušan osumnjičeni za proneveru! Zaposleni u Ministarstvu za rad na svoj račun prebacio skoro 3,5 miliona dinara, evo kako se branio u tužilaštvu!

Pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušan je Srđan B. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pronevera u produženom trajanju.

Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu. Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da Srđanu B. odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke, kao i jer postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će ponoviti krivično delo u kratkom vremenskom pediodu. Srđan B. po osnovu Ugovora o obavlljanju privremenih i povremenih poslova, faktički obavlja poslove u