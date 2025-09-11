Fss imao posebnog gosta na Marakani! Meč protiv Engleske na poziv Saveza gledao legendarni Zvonko Milojević!

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Engleske na Marakani, ali je FSS jednim potezom uspeo da ulepša dan jednoj legendi.

Na poziv Fudbalskog saveza Srbije, legendarni golman Crvene zvezde i naše reprezentacije, Zvonko Milojević, bio je gost na tribinama Marakane. Ovo je bio prvi njegov dolazak na Marakanu posle utakmice Crvena zvezda - Udineze, a na stadionu su bila i njegova deca Mladen, Magdalena i Tijana. Zvonko je meč gledao u novom golmanskom dresu koji su mu za rođendan, 30. avgusta, poklonili Dragan Džajić i Branko Radujko. Na ovaj način FSS je nastavio da vodi računa o bivšim
