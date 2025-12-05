Tuhel se plaši Hrvata: Najteži protivnik kojeg smo mogli da dobijemo!

Tuhel se plaši Hrvata: Najteži protivnik kojeg smo mogli da dobijemo!

Engleski selektor nimalo zadovoljan! Selektor Engleske Tomas Tuhel prokomentarisao je večerašnji žreb, kojim je njegova ekipa smeštena u zahtevnu grupu sa Hrvatskom, Ganom i Panamom.

Nemački stručnjak istakao je da je pred njima ozbiljan izazov već od prvog kola. „Teška grupa, teška početna utakmica protiv Hrvatske, koja je bila prvi nosilac u drugom šeširu. Gana iz četvrtog šešira je redovna na Svetskim prvenstvima, a Semenjo i Kudus igraju u Premijer ligi sa velikim kvalitetom. Panama je pomalo nepoznata, ne znamo mnogo o njima sada, ali ćemo mnogo znati o njima u junu. Kasno ćemo početi turnir, sutra ćemo znati gde ćemo igrati i možemo da
