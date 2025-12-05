Zbog Srbije i tzv. Kosova: Donald Tramp dobitnik FIFA nagrade za mir!

Zbog Srbije i tzv. Kosova: Donald Tramp dobitnik FIFA nagrade za mir!

Zbog rešavanja „konflikta“! Grupe za Svetsko prvenstvo 2026 su određene, a pre toga, na svečanoj ceremoniji tokom žreba , FIFA je po prvi put uručila novu „Nagradu za mir“.

Prvi dobitnik je aktuelni američki predsednik Donald Tramp, a predsednik FIFA Đani Infantino je prilikom obraćanja pomenuo i Srbiju i našu južnu pokrajnu. Infantino je u svom obrazloženju naglasio da je Tramp doprineo „uspostavljanju mira u više konflikata širom sveta“, uključujući i onaj „između Srbije i Kosova“. „Ovo je zaista jedno od najvećih priznanja u mom životu“, rekao je Tramp, koji se trenutno nalazi u drugom mandatu u „Beloj kući“. Tramp je zatim dodao
