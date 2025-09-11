Zavela očuha i tražila glavu Svetog Jovana na tanjiru: Nisu je sahranili s telom jer su se plašili jedne stvari

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja, jednog od najznačajnijih praznika u pravoslavnom kalendaru.

Ovaj dan posvećen je stradanju Svetog Jovana, poznatog i kao Preteča, koji je krstio Isusa Hrista u reci Jordan i potom postao njegov najverniji svedok i propovednik. Pravoslavni vernici 11. septembra poste strogo na vodi i dan provode u molitvama. Prema narodnom verovanju , na ovaj praznik se ne jede i ne pije ništa crveno– u znak poštovanja prema nevino prolivnoj krvi velikog proroka, simbola poštenja, moralne čistote i pokajanja. Prema predanju, Sveti Jovan je