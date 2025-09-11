Ova puška je korišćena u ubistvu Kirka? Ubica je umotao u peškir i ostavio u šumi (Foto)

Kako prenosi "Njujork Post", puška kojem je ubijen Čarli Kirk navodno je pronađena.

Mauzer repetirka kalibra .30-06 - otkrivena je umotana u peškir od strane istražitelja u šumovitom području nakon ubistva Kirka. Izvor upoznat sa slučajem, kako piše "Njujork Post", naveo je da Ministarstvo pravde istražuje opise navedene u ATF memorandumu, ali da agencija nije mogla da potvrdi da opis odgovara dokazima pronađenim na mestu događaja. Još uvek nema zvanične potvrde da je oružje sa fotografije korišćeno u ubistvu Kirka. Podsetimo, Kirk (31) pogođen je