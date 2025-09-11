Vlasti SAD našle oružje kojim je ubijen Trampov saradnik, za ubicom i dalje potraga

Američke vlasti su danas objavile da su našle oružje kojim je u sredu na javnom skupu ubijen konzervativni influeser Čarli Kirk, saradnik predsednika Donalda Trampa, i da imaju „dobre video snimke“ tog ubistva. „To je moćna puška“, rekao je Robert Bols, direktor lokalnog ogranka savezne policije Ef-Bi-Aj (FBI) novinarima u mestu Oremu u saveznoj državi Juti, na zapadu SAD, gde je na univerzitetskom skupu Kirk ubijen tokom govora na otvorenom prostoru. Rekao je da