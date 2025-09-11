Slavimo Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja: Daans je strogi post, a ove običaje obavezno ispoštujte

Mondo pre 55 minuta  |  Ivana Lazić
Slavimo Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja: Daans je strogi post, a ove običaje obavezno ispoštujte

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja.

Na ovaj dan je ubijen prethodnik Isusa Hrista, poznat i kao Jovan Preteča koji je, pošto je krstio Isusa u Svetoj reci Jordan, postao Sveti Jovan Krstitelj. Vernici 11. septembra poste strogo na vodi i dan provode u molitvama. Po narodnom verovanju, na Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja ne bi trebalo jesti ni piti ništa što je crvene boje, u znak poštovanja na nevino prolivenu krv velikog proroka kojeg su krasili poštenje, moralna čistota i pokajanje. Veruje
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Danas je Usekovanje glave Svetog Jovana: Ovo obavezno skinite sa ruke, a jedan predmet nikako ne uzimajte!

Danas je Usekovanje glave Svetog Jovana: Ovo obavezno skinite sa ruke, a jedan predmet nikako ne uzimajte!

Telegraf pre 25 minuta
Usekovanje glave Svetog Jovana: Praznik strogog posta i molitve

Usekovanje glave Svetog Jovana: Praznik strogog posta i molitve

Danas pre 36 minuta
Usekovanje glave Jovana Krstitelja, običaj je da se izbegava hrana i plodovi crvene boje

Usekovanje glave Jovana Krstitelja, običaj je da se izbegava hrana i plodovi crvene boje

RTS pre 1 sat
Danas je dan strogog posta Evo šta još ne smete da radite, ovi običaji moraju da se poštuju

Danas je dan strogog posta Evo šta još ne smete da radite, ovi običaji moraju da se poštuju

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Staju vozovi u Grčkoj, danas štrajk mašinovođa

Staju vozovi u Grčkoj, danas štrajk mašinovođa

RTV pre 5 minuta
Kvalitet vazduha u Beogradu tokom leta ušao u "crvenu zonu": Jovanović iz NEA otkriva zašto su zagađenja kod nas velika

Kvalitet vazduha u Beogradu tokom leta ušao u "crvenu zonu": Jovanović iz NEA otkriva zašto su zagađenja kod nas velika

Euronews pre 20 minuta
Kad posle 25 godina ponovo čuješ sopstveni glas

Kad posle 25 godina ponovo čuješ sopstveni glas

BBC News pre 16 minuta
Dve pijane balade o predsedniku koji cirka

Dve pijane balade o predsedniku koji cirka

Danas pre 26 minuta
Predsednik Izraela u Londonu protestuje zbog priznavanja Države Palestine

Predsednik Izraela u Londonu protestuje zbog priznavanja Države Palestine

Nova pre 5 minuta