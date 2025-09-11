Slavimo Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja: Danas je strogi post, a ove običaje obavezno ispoštujte

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja.

Na ovaj dan je ubijen prethodnik Isusa Hrista, poznat i kao Jovan Preteča koji je, pošto je krstio Isusa u Svetoj reci Jordan, postao Sveti Jovan Krstitelj. Vernici 11. septembra poste strogo na vodi i dan provode u molitvama. Po narodnom verovanju, na Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja ne bi trebalo jesti ni piti ništa što je crvene boje, u znak poštovanja na nevino prolivenu krv velikog proroka kojeg su krasili poštenje, moralna čistota i pokajanje. Veruje