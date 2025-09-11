Kolaps u Beogradu zbog vojne parade koji će trajati: "Bahatost i bestidnost vrhovnog komandanta" (FOTO)

Saobraćaj na Novom Beogradu i u Zemunu danas je bio u kolapsu zbog izmene režima saobraćaja u okviru priprema vojne parade na kojoj će, prema rečima predsednika Srbije, "građani videti armiju kakvu nisu mogli da zamisle". "U pitanju je čist marketing autokrate Aleksandra Vučića", kaže Petar Bošković.

Vojna parada planirana je za narednu subotu 20. septembar, a kako javlja naša reporterka, izmene u saobraćaju sa obe strane Palate Srbija trajaće i kad parada prođe, sve do 25. septembra. Bulevar Nikole Tesle biće zatvoren oko 15 dana, a i delovi Bulevara Mihajla Pupina su takođe zatvoreni. Nepregledne kolone su i dalje od trenutka kada sa Brankovog mosta, iz starog dela grada krenete ka Novom Beogradu - saobraćaj jednostavno stoji.