Policija sprečila građane da blokiraju pružni prelaz u Stanovu: Bune se zbog uklonjene rampe

Zbog saznanja da je pružni prelaz ukinut, odnosno da se rampa više ne spušta na pružnom prelazu u naselju Stanovo u Kragujevcu, građani su se rano jutros okupili u nameri da blokiraju prugu i onemoguće da vozovi prolaze.

Na takvu odluku su se odlučili zbog straha za bezbednost jer kako kažu ovaj deo grada je veoma frekventan. Tim putem, pored automobila, prolazi i veliki broj pešaka uključujući i decu koja idu u školu, a nepostojanje rampe na pružnom prelazu predstavlja veliku opasnost po život građana. Oni su podsetili da je ranijih godina, kada rampa nije postojala na ovom potezu, život izgubilo nekoliko desetina građana. Nakon toga, nadležni su rampu postavili, a sada pokušavaju