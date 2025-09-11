Bivši predsednik Brazila Bolsonaro proglašen krivim za planiranje vojnog puča

Bivši predsednik Brazila, Žair Bolsonaro, osuđen je za planiranje državnog udara.

Troje od pet sudija Vrhovnog suda proglasilo je sedamdesetogodišnjaka krivim za kovanje zavere čiji je cilj bio da ostane na vlasti iako je izgubio izbore 2022. od levičarskog rivala, Luiza Inasija Lule da Silve. Iako zavera nije da dobila dovoljnu podršku vojske da bi bila sprovodena u delo,kulminirala je upadom Bolsonarovih pristalica u vladine zgrade 8. januara 2023. godine, utvrdile su sudije. Jedan sudija je oslobodio Bolsonara, a peti još nije glasao, ali je