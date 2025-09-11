Danas nova runda pregovora Beograda i Prištine

Delegacija Beograda, predvođena direktorom Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju i glavnim pregovaračem na tehničkom nivou Petrom Petkovićem, doputovala je sinoć u Brisel, gde će danas učestvovati u novoj rundi dijaloga sa Prištinom, koji se vodi uz posredovanje Evropske unije, objavio je Kosovo onlajn. Petar Petković je naveo da će Beograd u okviru dijaloga Beograda i Prištine insistirati na formiranju Zajednice srpskih opštine i na deeskalaciji situacije