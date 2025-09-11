Danas nova runda pregovora Beograda i Prištine

NIN pre 47 minuta  |  FoNet
Danas nova runda pregovora Beograda i Prištine
Delegacija Beograda, predvođena direktorom Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju i glavnim pregovaračem na tehničkom nivou Petrom Petkovićem, doputovala je sinoć u Brisel, gde će danas učestvovati u novoj rundi dijaloga sa Prištinom, koji se vodi uz posredovanje Evropske unije, objavio je Kosovo onlajn. Petar Petković je naveo da će Beograd u okviru dijaloga Beograda i Prištine insistirati na formiranju Zajednice srpskih opštine i na deeskalaciji situacije
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Danas u Briselu novi pokušaj Beograda i Prištine da postignu dogovor

Danas u Briselu novi pokušaj Beograda i Prištine da postignu dogovor

Radio 021 pre 57 minuta
Danas nova runda dijaloga Beograda i Prištine, učestvuje Petar Petković

Danas nova runda dijaloga Beograda i Prištine, učestvuje Petar Petković

Telegraf pre 2 sata
Nova runda dijaloga Beograda i Prištine: U Briselu je predvodi Petar Petković

Nova runda dijaloga Beograda i Prištine: U Briselu je predvodi Petar Petković

Blic pre 6 sati
Kancelarija za KiM: Sutra nova runda pregovora Beograda i Prištine

Kancelarija za KiM: Sutra nova runda pregovora Beograda i Prištine

Danas pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoEvropska UnijaVlada SrbijeBriselMetohijaKosovo i MetohijaPrištinazajednica opštinaIzbori

Politika, najnovije vesti »

Danas nova runda pregovora Beograda i Prištine

Danas nova runda pregovora Beograda i Prištine

NIN pre 47 minuta
AP: Nakratko ukinut policijski čas u Nepalu, pitanje narednog lidera neizvesno

AP: Nakratko ukinut policijski čas u Nepalu, pitanje narednog lidera neizvesno

RTV pre 12 minuta
Danas u Briselu novi pokušaj Beograda i Prištine da postignu dogovor

Danas u Briselu novi pokušaj Beograda i Prištine da postignu dogovor

Radio 021 pre 57 minuta
Jovo Bakić naglavačke: Oni jure narod po ulicama

Jovo Bakić naglavačke: Oni jure narod po ulicama

Vreme pre 22 minuta
Imamoglu pred sudom: Erdoganov protivnik na meti

Imamoglu pred sudom: Erdoganov protivnik na meti

Dojče vele pre 42 minuta