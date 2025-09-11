Nova runda dijaloga u Briselu, u toku sastanak Petkovića i Sorensena

U Briselu je počela nova runda dijaloga pod pokroviteljstvom EU sastankom ekspertske delegacije Beograda predvođene direktorom Kancelarije za KiM i glavnim pregovaračem na tehničkom nivou Petrom Petkovićem sa posrednikom EU Peterom Sorensenom i njegovim timom.

Glavne teme o kojima će Beograd razgovarati je hitno fomiranje ZSO i deeskalacija situacije na teren u. Do nove runde dijaloga u Briselu dolazi svega dva dana pred početak predizborne kampanje za lokalne izbore u AP Kosovu i Metohiji. Poslednja runda dijaloga održana je 10. juna u Briselu, a Petković je tada rekao da je tokom sastanak govorio o teroru premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija prema Srbima naročito na severu.