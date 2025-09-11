Nova runda dijaloga u Briselu, u toku sastanak Petkovića i Sorensena

RTS pre 2 sata
Nova runda dijaloga u Briselu, u toku sastanak Petkovića i Sorensena

U Briselu je počela nova runda dijaloga pod pokroviteljstvom EU sastankom ekspertske delegacije Beograda predvođene direktorom Kancelarije za KiM i glavnim pregovaračem na tehničkom nivou Petrom Petkovićem sa posrednikom EU Peterom Sorensenom i njegovim timom.

Glavne teme o kojima će Beograd razgovarati je hitno fomiranje ZSO i deeskalacija situacije na teren u. Do nove runde dijaloga u Briselu dolazi svega dva dana pred početak predizborne kampanje za lokalne izbore u AP Kosovu i Metohiji. Poslednja runda dijaloga održana je 10. juna u Briselu, a Petković je tada rekao da je tokom sastanak govorio o teroru premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija prema Srbima naročito na severu.
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Počela nova runda dijaloga u Briselu: U toku sastanak Petkovića i Sorensena

Počela nova runda dijaloga u Briselu: U toku sastanak Petkovića i Sorensena

Blic pre 2 sata
Danas nova runda pregovora Beograda i Prištine

Danas nova runda pregovora Beograda i Prištine

NIN pre 2 sata
Nova runda dijaloga u Briselu: Delegaciju Srbije predvodi Petković

Nova runda dijaloga u Briselu: Delegaciju Srbije predvodi Petković

N1 Info pre 2 sata
Počela nova runda dijaloga Beograda i Prištine u Briselu

Počela nova runda dijaloga Beograda i Prištine u Briselu

Vesti online pre 2 sata
Danas nova runda dijaloga Beograda i Prištine

Danas nova runda dijaloga Beograda i Prištine

Danas pre 3 sata
Nova runda pregovora u Briselu: Počeo sastanak Petkovića sa Sorensenom

Nova runda pregovora u Briselu: Počeo sastanak Petkovića sa Sorensenom

Euronews pre 2 sata
Počeli razgovori u Briselu; Petković sa Sorensenom

Počeli razgovori u Briselu; Petković sa Sorensenom

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoBriselMetohijaKosovo i MetohijaEUIzbori

Politika, najnovije vesti »

Bodo Veber: U EU su makar delimično priznali realnost u Srbiji

Bodo Veber: U EU su makar delimično priznali realnost u Srbiji

Danas pre 6 minuta
Brandšteter: Neki u EK se plaše da će Vučić, ako budu previše kritični, da se okrene Putinu i Kini

Brandšteter: Neki u EK se plaše da će Vučić, ako budu previše kritični, da se okrene Putinu i Kini

Novi magazin pre 0 minuta
Veber: EU konačno delimično priznala realnost u Srbiji, ali to ne znači preokret

Veber: EU konačno delimično priznala realnost u Srbiji, ali to ne znači preokret

Radio 021 pre 6 minuta
Lopandić: Rasprava u Evropskom parlamentu otvara novo poglavlje odnosa EU prema vlastima u Srbiji

Lopandić: Rasprava u Evropskom parlamentu otvara novo poglavlje odnosa EU prema vlastima u Srbiji

N1 Info pre 50 minuta
U Gračanici tzv. pošta Kosova, uz asistenciju tzv. kosovske policije, preuzima objekat Pošte Srbije

U Gračanici tzv. pošta Kosova, uz asistenciju tzv. kosovske policije, preuzima objekat Pošte Srbije

RTV pre 1 sat