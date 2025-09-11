Počela nova runda pregovora Beograda i Prištine

NIN pre 1 sat  |  FoNet
Počela nova runda pregovora Beograda i Prištine

U Briselu je danas počeo trojni sastanak glavnih pregovarača Beograda i Prištine Petra Petkovića i Besnika Bisljimija uz posredstvo posrednika EU Petera Sorensena.

Sastanak je počeo malo pre 14 časova, a prethodno su održani odvojeni sastanci delegacija Beograda i Prištine sa Sorensenom i njegovim timom. Ekspertsku delegaciju Beograda na tom sastanku predvodio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju i glavni pregovar na tehničkom nivou Petar Petković. Kako je ranije najavljeno glavne teme o kojima će Beograd razgovarati jesu hitno fomiranje ZSO i deeskalacija situacije na terenu. Poslednja runda dijaloga održana je 10
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Bisljimi i Petković u Briselu

Bisljimi i Petković u Briselu

Slobodna Evropa pre 9 minuta
Nova runda dijaloga u Briselu: U toku sastanak Petkovića i Bisljimija, Sorensen posrednik

Nova runda dijaloga u Briselu: U toku sastanak Petkovića i Bisljimija, Sorensen posrednik

Blic pre 33 minuta
Počeo trojni sastanak u Briselu: Sorensen posreduje između Petkovića i Bisljimija

Počeo trojni sastanak u Briselu: Sorensen posreduje između Petkovića i Bisljimija

Euronews pre 48 minuta
Brisel, počeo sastanak glavnih pregovarača Beograda i Prištine uz posredstvo EU

Brisel, počeo sastanak glavnih pregovarača Beograda i Prištine uz posredstvo EU

RTS pre 58 minuta
Počeo sastanak glavnih pregovarača Beograda i Prištine uz posredstvo Evropske Unije

Počeo sastanak glavnih pregovarača Beograda i Prištine uz posredstvo Evropske Unije

Politika pre 33 minuta
Nova runda dijaloga u Briselu: Delegaciju Srbije predvodi Petković

Nova runda dijaloga u Briselu: Delegaciju Srbije predvodi Petković

N1 Info pre 5 sati
Počela nova runda dijaloga Beograda i Prištine u Briselu

Počela nova runda dijaloga Beograda i Prištine u Briselu

Vesti online pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoEvropska UnijaVlada SrbijeBriselMetohijaKosovo i MetohijaEUPrištinazajednica opštinaIzbori

Politika, najnovije vesti »

Tužilaštvo u Prištini podiglo optužnicu zbog navodne špijunaže

Tužilaštvo u Prištini podiglo optužnicu zbog navodne špijunaže

Vesti online pre 8 minuta
Bisljimi i Petković u Briselu

Bisljimi i Petković u Briselu

Slobodna Evropa pre 9 minuta
Vlada Srbije dodelila novčane nagrade sportistima za uspehe na evropskim takmičenjima

Vlada Srbije dodelila novčane nagrade sportistima za uspehe na evropskim takmičenjima

Sportski žurnal pre 3 minuta
Vlada Srbije dodelila novčane nagrade sportistima za uspehe na evropskim takmičenjima

Vlada Srbije dodelila novčane nagrade sportistima za uspehe na evropskim takmičenjima

RTV pre 13 minuta
Nova runda dijaloga u Briselu: U toku sastanak Petkovića i Bisljimija, Sorensen posrednik

Nova runda dijaloga u Briselu: U toku sastanak Petkovića i Bisljimija, Sorensen posrednik

Blic pre 33 minuta