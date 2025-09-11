Rhmz uputio hitno upozorenje: Evo kad tačno počinju kiša i grad

Rhmz uputio hitno upozorenje: Evo kad tačno počinju kiša i grad

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je hitno upozorenje za područje centralne Srbije na lokalno veću količina padavina, sugradicu i grad.

- U narednih sat vremena na području Šumadije očekuju se jaki konvektivni razvoji koji će usloviti lokalno veću količinu padavina, kratkotrajnu pojavu sugradice i grada, kao i jak vetar u zoni najjačih pljuskova - navodi se u hitnom upozorenju RHMZ. Kako navode iz RHMZ, upozorenje će trajati do 17.36 sati. Podsetimo, iz RHMZ su ranije danas naveli da će se za konkretne lokacije izdavati hitna upozorenja 1 do 2 časa unapred. Kiša već pada u ovim delovima Srbije U
