FBI: Osoba privedena zbog sumnje na atentat na Kirka puštena na slobodu

RTV pre 56 minuta  |  Tanjug
FBI: Osoba privedena zbog sumnje na atentat na Kirka puštena na slobodu

VAŠINGTON - Direktor FBI-ja Keš Patel izjavio je danas da je osoba privedena zbog sumnje da je izvršila atentat na konzervativnog komentatora Čarlija Kirka puštena na slobodu nakon policijskog ispitivanja.

''Naša istraga se nastavlja i nastavićemo da objavljujemo informacije u interesu transparentnosti, rekao je on u objavi na X. Istovremeno, Odeljenje za javnu bezbednost Jute saopštilo je da su obe osobe privedene u ovom slučaju puštene na slobodu jer ''nisu povezane sa pucnjavom'' na Kirka. Jedna od ovih osoba optužena je za ometanje univerzitetske policije, kako je prethodno objavljeno tokom konferencije za novinare, ali Odeljenje nije saopštilo iz kojeg razloga
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Ubistvo Čarlija Kirka: Sumnja se da je počinilac pucao sa krova (VIDEO)

Ubistvo Čarlija Kirka: Sumnja se da je počinilac pucao sa krova (VIDEO)

Nedeljnik pre 6 minuta
FBI: Osumnjičeni za ubistvo Trampovog saradnika pušten na slobodu, u toku potraga za ubicom

FBI: Osumnjičeni za ubistvo Trampovog saradnika pušten na slobodu, u toku potraga za ubicom

Sputnik pre 10 minuta
Osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka priveden, pa posle par sati pušten

Osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka priveden, pa posle par sati pušten

Radio 021 pre 26 minuta
Tramp: Pronaći ćemo vas VIDEO

Tramp: Pronaći ćemo vas VIDEO

B92 pre 6 minuta
Fbi: Osoba privedena zbog sumnje na atentat na Čarlija Kirka puštena na slobodu

Fbi: Osoba privedena zbog sumnje na atentat na Čarlija Kirka puštena na slobodu

Telegraf pre 50 minuta
Ubijen Čarli Kirk, američki konzervativni inlfuenser i Trampov saveznik

Ubijen Čarli Kirk, američki konzervativni inlfuenser i Trampov saveznik

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonFBI

Svet, najnovije vesti »

Trampov glas za mlade: Ko je bio Čarli Kirk?

Trampov glas za mlade: Ko je bio Čarli Kirk?

Danas pre 6 minuta
FBI: Osumnjičeni za ubistvo Trampovog saradnika pušten na slobodu, u toku potraga za ubicom

FBI: Osumnjičeni za ubistvo Trampovog saradnika pušten na slobodu, u toku potraga za ubicom

Sputnik pre 10 minuta
Ubistvo Čarlija Kirka: Sumnja se da je počinilac pucao sa krova (VIDEO)

Ubistvo Čarlija Kirka: Sumnja se da je počinilac pucao sa krova (VIDEO)

Nedeljnik pre 6 minuta
FBI: Uhapšeni zbog ubistva Kirka pušten na slobodu, istraga se nastavlja

FBI: Uhapšeni zbog ubistva Kirka pušten na slobodu, istraga se nastavlja

N1 Info pre 1 minut
Ubica čarlija kirka i dalje na slobodi! Amerika u šoku: I drugi osumnjičeni pušten iz pritvora, još je misterija ko je…

Ubica čarlija kirka i dalje na slobodi! Amerika u šoku: I drugi osumnjičeni pušten iz pritvora, još je misterija ko je Trampovog saradnika brutalno likvidirao metkom u vrat

Blic pre 6 minuta