FBI: Osoba privedena zbog sumnje na atentat na Kirka puštena na slobodu

VAŠINGTON - Direktor FBI-ja Keš Patel izjavio je danas da je osoba privedena zbog sumnje da je izvršila atentat na konzervativnog komentatora Čarlija Kirka puštena na slobodu nakon policijskog ispitivanja.

''Naša istraga se nastavlja i nastavićemo da objavljujemo informacije u interesu transparentnosti, rekao je on u objavi na X. Istovremeno, Odeljenje za javnu bezbednost Jute saopštilo je da su obe osobe privedene u ovom slučaju puštene na slobodu jer ''nisu povezane sa pucnjavom'' na Kirka. Jedna od ovih osoba optužena je za ometanje univerzitetske policije, kako je prethodno objavljeno tokom konferencije za novinare, ali Odeljenje nije saopštilo iz kojeg razloga