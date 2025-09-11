UKRAJINSKA KRIZA - Poljska traži sastanak Saveta bezbednosti zbog kršenja vazdušnog prostra; Moskva: Varšava nema dokaze

RTV pre 23 minuta  |  RTS
UKRAJINSKA KRIZA - Poljska traži sastanak Saveta bezbednosti zbog kršenja vazdušnog prostra; Moskva: Varšava nema dokaze

KIJEV, MOSKVA - Rat u Ukrajini ušao je u 1.296. dan. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da je vojska primetila kretanje ruskih dronova i da njihov prelazak granice s Poljskom nije bio ni nesreća ni greška, već da je bio nameran. Ruska ambasada ističe da joj u protestnoj noti Poljska nije dostavila dokaze o narušavanju vazdušnog prostora navodno "ruskim" dronovima i da su optužbe potpuno neosnovane. Poljska je zatražila sastanak Saveta bezbednosti UN nakon što su kako navode ruski dronovi prekršili

Rat dronovima, slučajno ili namerno, stigao je i do Poljske koja je ih uz podršku NATO saveznika oborila, nakon što je detektovala 19 objekata, za koje tvrdi da su stigli iz Belorusije i da su ruski. Usledile su optužbe na račun Rusije, a Varšava je ruskom ambasadoru uručila prtestnu notu. Moskva je odgovorila da su dronovi u Poljsku stigli iz pravca Ukrajine i da Rusija nije planirala da pogodi ciljeve u toj državi. Ruska diplomatska misija u Varšavi je istakla da
RTS pre 3 minuta
RTS pre 2 minuta
Euronews pre 1 sat
Alo pre 1 sat
Blic pre 4 sati
N1 Info pre 2 minuta
Dojče vele pre 2 minuta
NIN pre 3 minuta
Kurir pre 3 minuta
RTS pre 3 minuta