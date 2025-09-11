Oglasio se Hamas nakon izraelskog napada na Dohu: Evo šta ovaj potez znači za nastavak pregovora o taocima

Palestinski militantni pokret Hamas saopštio je danas da izraelski napad, koji je u utorak ciljao njegove lidere u Dohi, neće promeniti uslove te grupe o okončanju rata u Gazi.

Zvaničnik Hamasa Favzi Barhum u televizijskom obraćanju, rekao je da je napad usmeren na njihovu pregovaračku delegaciju dok su razgovarali o predlogu predsednika Sjedinjenih Američkih Država Trampa o prekidu vatre, prenosi Rojters. On je optužio Sjedinjene Američke Države za saučesništvo u izraelskom napadu na Hamasove pregovarače u Kataru, tvrdeći da je cilj bio sabotiranje pregovora o primirju u Gazi. "Napad je bio atentat na ceo mirovni proces i namerno