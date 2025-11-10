Tramp optužio novinare Bi-Bi-Si-ja da su pokušali da utiču na predsedničke izbore u Americi

Politika pre 5 sati
Tramp optužio novinare Bi-Bi-Si-ja da su pokušali da utiču na predsedničke izbore u Americi

Emisija „Trump: A Second Chance” emitovana prošle godine, spajanjem dva odvojena dela Trampovog govora stvorila je utisak da je on direktno pozvao pristalice na napad na Kapitol u januaru 2021. godine

VAŠINGTON – Predsednik SAD Donald Tramp optužio je novinare Bi-Bi-Si-ja da su pokušali da utiču na ishod predsedničkih izbora u Americi 2024. godine. „Ključne ličnosti u Bi-Bi-Si-ju, uključujući šefa Tima Dejvija, daju otkaz nakon što su uhvaćene u nameštanju mog inače veoma dobrog (savršenog) govora u vezi sa 6. januarom”, napisao je on na svojoj društvenoj mreži „Trut Soušl”. Tramp je „zahvalio” britanskom listu Telegraf što je, kako je naveo, „razotkrio ove
