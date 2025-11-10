Skandal u Engleskoj zbog montiranja trampovog govora! Otkriveno zbog čega su direktor BBC i urednica podneli ostavke (video)

Britanska ministarka kulture Lisa Nendi izjavila je danas da je optužba protiv BBC da je pogrešno predstavio izjave predsednika SAD u jednom dokumentarcu "izuzetno ozbiljna".

Generalni direktor britanske televizijske mreže BBC Tim Dejvi i urednica informativnog programa podneće ostavke posle kontroverzne montaže govora američkog predsednika Donalda Trampa Trump. "Ovo je tužan dan za BBC. Tim (Dejvi) je bio odličan generalni direktor poslednjih pet godina", ali se suočio sa "stalnim pritiskom koji ga je naveo da donese ovu odluku" - da podnese ostavku, rekao je predsednik BBC Samir Šah. Britanska ministarka kulture Lisa Nendi izjavila
