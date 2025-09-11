Pucnjava u školi u Koloradu

Učenik za koga američke vlasti tvrde da je odgovoran za pucnjavu u svojoj srednjoj školi u saveznoj državi Kolorado, kada je ranio dvojicu drugova iz razreda, a zatim pucao u sebe, preminuo je, saopštila je lokalna šerifova kancelarija.

Troje učenika je prevezeno u bolnicu u kritičnom stanju nakon pucnjave, uključujući osumnjičenog, koji je povređen prostrelnom ranom koju je sam sebi naneo, saopštila je kancelarija šerifa. Šerifova kancelarija je potvrdila da je osumnjičeni, u međuvremenu, preminuo, dok je jedan učenik sada u stabilnom stanju. Ovo je 47. pucnjava koja se od početka godine dogodila u školi u SAD, od kojih se 24 dogodilo na univerzitetskim kampusima, a 23 na školskim terenima za