Pucnjava u školi u Koloradu

Vesti online pre 59 minuta  |  RTS.rs, Vesti online (J. V.)
Učenik za koga američke vlasti tvrde da je odgovoran za pucnjavu u svojoj srednjoj školi u saveznoj državi Kolorado, kada je ranio dvojicu drugova iz razreda, a zatim pucao u sebe, preminuo je, saopštila je lokalna šerifova kancelarija.

Troje učenika je prevezeno u bolnicu u kritičnom stanju nakon pucnjave, uključujući osumnjičenog, koji je povređen prostrelnom ranom koju je sam sebi naneo, saopštila je kancelarija šerifa. Šerifova kancelarija je potvrdila da je osumnjičeni, u međuvremenu, preminuo, dok je jedan učenik sada u stabilnom stanju. Ovo je 47. pucnjava koja se od početka godine dogodila u školi u SAD, od kojih se 24 dogodilo na univerzitetskim kampusima, a 23 na školskim terenima za
