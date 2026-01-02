Uživo: Među poginulima u Švajcarskoj najviše je tinejdžera! 40 mrtvih, između 80 i 100 ljudi teško povređeno! Među povređenima i četvoro Srba! (video)

Kurir pre 20 minuta
Uživo: Među poginulima u Švajcarskoj najviše je tinejdžera! 40 mrtvih, između 80 i 100 ljudi teško povređeno! Među povređenima…

Od najnovijeg Hronološki Mediji ističu fenomen takozvanog "flešovera", gde izuzetno visoke temperature u zatvorenom prostoru uzrokuju da se svi materijali iznenada i istovremeno zapale.

Lokal "Konstelacija" nalazi se u podrumu. Izveštaji i snimci ukazuju na to da je enterijer bio pun velike količine drveta i zvučnoizolacione pene na plafonu, što je doprinelo brzom širenju plamena. Međunarodni mediji su istakli da je kritični faktor koji je mogao doprineti tako visokom broju žrtava verovatno nedostatak odgovarajućih puteva za bekstvo. Učesnici zabave imali su pristup samo jednom, uskom stepeništu koje je vodilo napolje. Štaviše, neposredno pre
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Četvoro Srba povređeno u požaru u Švajcarskoj! Ovo je uzrok katastrofe u kojoj su ljudi goreli živi! Isplivale dramatične…

Četvoro Srba povređeno u požaru u Švajcarskoj! Ovo je uzrok katastrofe u kojoj su ljudi goreli živi! Isplivale dramatične informacije, policija drži vanrednu konferenciju

Blic pre 45 minuta
Četvoro Srba među povređenima u požaru u Kran-Montani, švajcarske vlasti rade na identifikaciji poginulih

Četvoro Srba među povređenima u požaru u Kran-Montani, švajcarske vlasti rade na identifikaciji poginulih

RTS pre 1 sat
"Poginulo 47 osoba u baru u Kran-Montani": Među povređenima četiri državljana Srbije

"Poginulo 47 osoba u baru u Kran-Montani": Među povređenima četiri državljana Srbije

Newsmax Balkans pre 45 minuta
Broj poginulih u požaru u Kran-Montani porastao na 47, četiri državljana Srbije među povređenima

Broj poginulih u požaru u Kran-Montani porastao na 47, četiri državljana Srbije među povređenima

RTV pre 1 sat
Italijanski golfer (17) prva u javnosti identifikovana žrtva požara u Švajcarskoj

Italijanski golfer (17) prva u javnosti identifikovana žrtva požara u Švajcarskoj

N1 Info pre 1 sat
"Stampedo ga je pregazio, vatra mu zahvatila lice" Srpkinja na mestu stravičnog požara u Švajcarskoj snimila potresne prizore…

"Stampedo ga je pregazio, vatra mu zahvatila lice" Srpkinja na mestu stravičnog požara u Švajcarskoj snimila potresne prizore: "Ovo je blokiralo mlade u baru smrti"

Blic pre 2 sata
Ovi detalji tragedije u Švajcarskoj su i dalje misterija: Desetine mrtvih, među nestalima i Srbin Stefan: Šta znamo o…

Ovi detalji tragedije u Švajcarskoj su i dalje misterija: Desetine mrtvih, među nestalima i Srbin Stefan: Šta znamo o stravičnom požaru u novogodišnjoj noći (foto, video)

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelŠvajcarskaItalijaPoljskaNova godinaParizpožarFrancuskaBLOG UŽIVO

Svet, najnovije vesti »

RTS: Među povređenima u Švajcarskoj i četvoro državljana Srbije

RTS: Među povređenima u Švajcarskoj i četvoro državljana Srbije

Beta pre 21 minuta
Bukti sukob u Jemenu Vlada pokrenula operaciju protiv separatista na jugu: Zatvoren aerodrom, oklopna vozila krenula

Bukti sukob u Jemenu Vlada pokrenula operaciju protiv separatista na jugu: Zatvoren aerodrom, oklopna vozila krenula

Blic pre 20 minuta
Snažan zemljotres magnitude 6,5 u Meksiku

Snažan zemljotres magnitude 6,5 u Meksiku

Danas pre 11 minuta
VIDEO Zemljotres jačine 6,3 pogodio jug Meksika

VIDEO Zemljotres jačine 6,3 pogodio jug Meksika

Nova pre 15 minuta
Uživo: Među poginulima u Švajcarskoj najviše je tinejdžera! 40 mrtvih, između 80 i 100 ljudi teško povređeno! Među povređenima…

Uživo: Među poginulima u Švajcarskoj najviše je tinejdžera! 40 mrtvih, između 80 i 100 ljudi teško povređeno! Među povređenima i četvoro Srba! (video)

Kurir pre 20 minuta