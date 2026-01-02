Ovi detalji tragedije u Švajcarskoj su i dalje misterija Desetine mrtvih, među nestalima i Srbin Stefan: Šta znamo o stravičnom požaru u novogodišnjoj noći (foto, video)

Blic pre 23 minuta
Ovi detalji tragedije u Švajcarskoj su i dalje misterija Desetine mrtvih, među nestalima i Srbin Stefan: Šta znamo o…

Hitne službe su brzo intervenisale sa velikim brojem vozila i medicinskih ekipa Ambasada Srbije uspostavila je kontakt sa vlastima radi pružanja pomoći sunarodnicima U eksploziji koja se dogodila u novogodišnjoj noći u baru "Konstelasion" u luksuznom skijalištu Kran Montana u Švajcarskoj poginulo je najmanje 40 ljudi, a povređeno je 115.

Među nestalima u požaru je i Srbin Stefan Ivanović (31) koji je radio kao obezbeđenje u tom lokalu. Ovo je sve što do sada znamo o velikoj tragediji u Švajcarskoj. Švajcarska policija još nije potvrdila tačan broj poginulih, kao ni njihove identitete, a kako je naglašeno na jučerašnjoj konferenciji, istraga je fokusirana na otkrivanjue uzroka požara. Prema dosadašnjim saznanjima, požar nije izazvan eksplozijom eksplozivne naprave. U trenutku eksplozije došlo je do
RTS pre 24 minuta
Blic pre 49 minuta
Kurir pre 48 minuta
Blic pre 2 sata
Blic pre 1 sat
Newsmax Balkans pre 3 sata
RTV pre 4 sati
