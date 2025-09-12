Govor Saše matića rasplakao javnost Pevač se obrati ćerki Tari, a onda je na gala slavlju nastao muk

Porodica Matić organizovala je gala slavlje

Saša Matić sinoć je proslavio mlađoj ćerki Tari 18. rođendan. Porodica Matić organizovala je gala slavlje, a gotovo cela estrada došla je na proslavu kako bi bili deo posebnog trenutka za porodicu Matić. Nakon što su se svi okupili, počelo je veselje. Aleksandar Sofronijević zadužen je za atmosferu, a u jednom momentu Saša Matić se latio mirkrofona i zapevao pesmu Šabana Šaulića - Verujem