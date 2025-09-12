Govor Saše matića rasplakao javnost Pevač se obrati ćerki Tari, a onda je na gala slavlju nastao muk

Alo pre 2 sata
Govor Saše matića rasplakao javnost Pevač se obrati ćerki Tari, a onda je na gala slavlju nastao muk

Porodica Matić organizovala je gala slavlje

Saša Matić sinoć je proslavio mlađoj ćerki Tari 18. rođendan. Porodica Matić organizovala je gala slavlje, a gotovo cela estrada došla je na proslavu kako bi bili deo posebnog trenutka za porodicu Matić. Nakon što su se svi okupili, počelo je veselje. Alo Pogledaj galeriju Alo Pogledaj galeriju Foto: Ataimages Pogledaj galeriju Aleksandar Sofronijević zadužen je za atmosferu, a u jednom momentu Saša Matić se latio mirkrofona i zapevao pesmu Šabana Šaulića - Verujem
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Sve oči uprte u lenu Marinković na slavlju kod matića: Ćerka Goce Tržan u haljini sa ogromnim prorezom, zavodljivo pozira

Sve oči uprte u lenu Marinković na slavlju kod matića: Ćerka Goce Tržan u haljini sa ogromnim prorezom, zavodljivo pozira

Blic pre 30 minuta
Rokvići se sinoć pojavili kod Matića u besnoj mašini: Ova "igračka" papreno je skupa, zavrteće vam se od cifre

Rokvići se sinoć pojavili kod Matića u besnoj mašini: Ova "igračka" papreno je skupa, zavrteće vam se od cifre

Telegraf pre 25 minuta
Sve češće bez devojke u javnosti: Zašto je Saša Kovačević na proslavu kod Matića došao bez Zorane? FOTO

Sve češće bez devojke u javnosti: Zašto je Saša Kovačević na proslavu kod Matića došao bez Zorane? FOTO

Story pre 1 sat
Emotivnim govorom Saša Matić svima naterao suze na oči: Onda se latio mikrofona i zapevao Šabanovu pesmu

Emotivnim govorom Saša Matić svima naterao suze na oči: Onda se latio mikrofona i zapevao Šabanovu pesmu

Mondo pre 2 sata
Ceca se nije pojavila na slavlju Saše Matića, a evo i zašto: Sprema potpuni haos, poznato i gde je otišla

Ceca se nije pojavila na slavlju Saše Matića, a evo i zašto: Sprema potpuni haos, poznato i gde je otišla

Blic pre 3 sata
Ceca se NIJE pojavila na slavlju Saše Matića, ovo je razlog

Ceca se NIJE pojavila na slavlju Saše Matića, ovo je razlog

Hello pre 2 sata
Okupio pola estrade: Evo ko je sve sinoć bio na proslavi punoletstva ćerke Saše Matića

Okupio pola estrade: Evo ko je sve sinoć bio na proslavi punoletstva ćerke Saše Matića

Nova pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Saša MatićAleksandar Sofronijević

Zabava, najnovije vesti »

Majstor svetlosti: Huawei Pura 80 Ultra donosi revolucionarnu Ultra Lighting HDR kameru Honor ima novi taster koji će…

Majstor svetlosti: Huawei Pura 80 Ultra donosi revolucionarnu Ultra Lighting HDR kameru Honor ima novi taster koji će predstaviti iPhone 17 serija je upravo predstavljena Pametan start školske godine: moto g05 u specijalnoj ponudi Kupite odabrani Galaxy

Domino magazin pre 15 minuta
Goca Tržan za Story o roditeljstvu: Greška je menjati sve navike zbog deteta

Goca Tržan za Story o roditeljstvu: Greška je menjati sve navike zbog deteta

Story pre 30 minuta
"Bila sam kod nje u domu, zvala sam Ministarstvo da nešto urade": Pevačica otkrila kako je Gabi Novak provela poslednje dane…

"Bila sam kod nje u domu, zvala sam Ministarstvo da nešto urade": Pevačica otkrila kako je Gabi Novak provela poslednje dane: "Ništa nisu uradili"

Blic pre 16 minuta
Veštačka inteligencija odgovorila kolika je savršena razlika u godinama između muškarca i žene u vezi

Veštačka inteligencija odgovorila kolika je savršena razlika u godinama između muškarca i žene u vezi

Blic pre 11 minuta
Sve oči uprte u lenu Marinković na slavlju kod matića: Ćerka Goce Tržan u haljini sa ogromnim prorezom, zavodljivo pozira

Sve oči uprte u lenu Marinković na slavlju kod matića: Ćerka Goce Tržan u haljini sa ogromnim prorezom, zavodljivo pozira

Blic pre 30 minuta