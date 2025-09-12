Obezbeđenje čarlija kirka napravilo ogromnu grešku! Stručnjak za bezbednost analizira ubistvo Trampovog saradnika
Alo pre 24 minuta
Čarli Kirk, saradnik Donalda Trampa pogođen je juče iz vatrenog oružja prilikom svog govora na univrzitetu
Zastrašujuće ubistvo desilo se u američkoj državi Juta. U sred bela dana, tokom govora u studentskom kampusu, ubijen je tridesetjednogodišnji Čarli Kirk, poznati američki konzervativni aktivista, influenser i blizak saradnik predsednika Donalda Trampa. Među mladima je promovisao konzervativne stavove, podržavao je pokret MAGA, bio je glas koji je kritikovao levicu, politike različitosti i inkluzije, smatrajući da su mnogi društveni pokreti i zakoni o građanskim