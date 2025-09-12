Tek punoletna ćerka Saše Matića je usred rođendana uradila ovo! Prisutni su zanemeli kada su je videli (Foto)

Kada se takva pojavila u sali gosti su bili vidno oduševljen

Ćerka Saše Matića, Tara, sinoć je proslavila svoj 18. rođendan, a pevač je tim povodom organizovao gala slavlje. Tara je goste oduševila izgledom, a zbog haljine sa dubokim šlicem koju je nosila svi su ostali bez daha. Ipak, Tara je goste dodatno oduševila kada se u toku večeri presvukla. Svečanu toaletu je zamenila kraćom haljinom koja je bila prekrivena šljokicama.