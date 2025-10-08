Upravo na Blic TV "jarane, imam taj kancer jetre, biće sve to: Super..." Bosanac otkrio potresne detalje kako se Halid Bešlić pre 20 dana borio

Blic pre 9 minuta
Harmonikaš Dragan Stojković Bosanac uključio se uživo u emisiju na Blic televiziji, koja je posvećena Halidu Bešliću, koji je danas izgubio bitku sa opakom bolešću.

"Da vam kažem nesto, ja sam imao neke informacije možda korak ispred nego javnost. Pre par godina je moj sin imao udes i ti njegovi lekari su me obaveštavali o njegovom zdravstvenom stanju. Čuo sam se sa njim, znao je svoju diagnozu, toliko je bio pun životne radosti, pored svoje dijagnoze, da sam ja bio zatečen. Pričao je kao da ćemo nastupati za pola sata negde. Mislio sam: "Ovo je završeno, samo je pitanje kada će izaći...", pričao je Bosanac u emisiji „Scena
