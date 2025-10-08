Halid Bešlić (1953-2025): Oproštaj od „ljudske gromade“

Vreme pre 8 sati
Od Halida Bešlića koji je preminuo u utorak u 71. godini s neupitnim pijetetom oprostile su se njegove kolege, političari i mediji u čitavom postjugoslovenskom prostoru

Smrt pevača narodne muzike Halida Bešlića izazvala je nepodeljenu reakciju u svim državama nastalim raspadom Jugoslavije. Od njega su se s podjednakim pijeteom oprostile njegove kolege, dok su o njegovoj smrti izvestili mediji u čitavom regionu. Estradni umetnici nisu štedeli reči hvale, posebno ističući Bešlićevu ljudskost. Zdravko Čolić je na svom Instagram nalogu objavio Bešlićevu fotografiju i poruku: „Halide, već nedostaješ. Naša nezaboravna druženja,
