(Video) Aco Pejović na ivici suza: Govorio o smrti Halida Bešlića, ovo nikada neće zaboraviti: "Otišao je veliki čovek, brat"

Blic pre 34 minuta
(Video) Aco Pejović na ivici suza: Govorio o smrti Halida Bešlića, ovo nikada neće zaboraviti: "Otišao je veliki čovek, brat"…

Aco Pejović oglasio se za "Blic" povodom smrti Halida Bešlića.

Smrt Halida Bešlića je potresla čitavu estradu, a sada je Aco otkrio po čemu će ga pamtiti. - Halid je bio veliki čovek, gospodin, boem i neko ko je ostavljao trag gde god je bio. Njegova duša, čistota i plemenitost su plenili gde god se pojavio. Pamtiću svaki trenutak sa njim, u kafani, na koncertima, gde god smo bili zajedno. Hvala mu što je postojao. Bio je gost na poslednjem koncertu koji sam imao u Sarajevu, tad sam mu rekao: "Hvala ti što postojiš" i zaista
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Evo kako izgleda Halidovo utočište u Hrvatskoj: Vila sa bazenom na posebnoj lokaciji, a pogled vredi milione

Evo kako izgleda Halidovo utočište u Hrvatskoj: Vila sa bazenom na posebnoj lokaciji, a pogled vredi milione

Mondo pre 1 sat
Zapevali pesmu Halida Bešlića i raznežili region: Isplivao snimak Bojana Leksingtona i Valentina (Video)

Zapevali pesmu Halida Bešlića i raznežili region: Isplivao snimak Bojana Leksingtona i Valentina (Video)

Mondo pre 2 sata
Halid Bešlić (1953-2025): Oproštaj od „ljudske gromade“

Halid Bešlić (1953-2025): Oproštaj od „ljudske gromade“

Vreme pre 3 sata
Izgradio je kuću na Pelješcu od 170 kvadrata: Halid Bešlić je tu planirao da provede penziju, uživao je u miru i prirodi

Izgradio je kuću na Pelješcu od 170 kvadrata: Halid Bešlić je tu planirao da provede penziju, uživao je u miru i prirodi

Blic pre 4 sati
Kada je Saša umro, Halid je izustio samo jedno Sad se oglasila Suzana, pa nakon smrti legende otkrila šta mu nikada neće…

Kada je Saša umro, Halid je izustio samo jedno Sad se oglasila Suzana, pa nakon smrti legende otkrila šta mu nikada neće zaboraviti

Alo pre 4 sati
Halid Bešlić (1953-2025): Postjugoslovenski prostor ujedinjen u oproštanju od „ljudske gromade“

Halid Bešlić (1953-2025): Postjugoslovenski prostor ujedinjen u oproštanju od „ljudske gromade“

Vreme pre 4 sati
Estrada u suzama zbog smrti Halida Bešlića: Trenutke sa njim nikada neće zaboraviti: "Otišao si tiho, bez mnogo reči…

Estrada u suzama zbog smrti Halida Bešlića: Trenutke sa njim nikada neće zaboraviti: "Otišao si tiho, bez mnogo reči, prijatelju"

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SarajevoAco Pejović

Zabava, najnovije vesti »

Sin Ljiljane Stjepanović otkriva detalje njenog zdravstvenog stanja: Tromb je mogao da bude fatalan, u najboljem slučaju…

Sin Ljiljane Stjepanović otkriva detalje njenog zdravstvenog stanja: Tromb je mogao da bude fatalan, u najboljem slučaju ostala bi bez noge

Story pre 28 minuta
Očeva slika i prilika: Markovo ime svakog dana čujete na RTS-u a niste znali da je Šotrin naslednik

Očeva slika i prilika: Markovo ime svakog dana čujete na RTS-u a niste znali da je Šotrin naslednik

Story pre 53 minuta
Preminuo Zdravko Šotra

Preminuo Zdravko Šotra

RTV Novi Pazar pre 18 minuta
(Video) Aco Pejović na ivici suza: Govorio o smrti Halida Bešlića, ovo nikada neće zaboraviti: "Otišao je veliki čovek, brat"…

(Video) Aco Pejović na ivici suza: Govorio o smrti Halida Bešlića, ovo nikada neće zaboraviti: "Otišao je veliki čovek, brat"

Blic pre 34 minuta
(Video) "bilo je emotivno": Ognjen Amidžić oživeo uspomenu na Marinka Madžgalja, dotakao se trudne supruge i Desingerice: "On…

(Video) "bilo je emotivno": Ognjen Amidžić oživeo uspomenu na Marinka Madžgalja, dotakao se trudne supruge i Desingerice: "On je omiljeni u žiriju"

Blic pre 24 minuta