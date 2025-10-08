Estrada u suzama zbog smrti Halida Bešlića: Trenutke sa njim nikada neće zaboraviti: "Otišao si tiho, bez mnogo reči, prijatelju"

Smrt Halida Bešlića potresla je čitavu estradu, a kolege, saradnici i prijatelji opraštaju se od njega emotivnim rečima.

Halid Bešlić je iza sebe ostavio mnoštvo vanvremenskih hitova, a ljudi koji su ga poznavali ističu da ga neće pamtiti po tome, već po čovečnosti. Aleksandra Radović se oprostila na svom Instagram nalogu. - Počivaj u miru, dragi Halide. Bila mi je čast poznavati te. Čovek velikog srca - napisala je ona. Tanja Savić je podelila njihovu zajedničku fotografiju i istakla da joj je bila čast što je poznavala Halida. - Imala sam tu čast da upoznam ovog čoveka. Bio je