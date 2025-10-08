Kada je Saša umro, Halid je izustio samo jedno Sad se oglasila Suzana, pa nakon smrti legende otkrila šta mu nikada neće zaboraviti

Suzana Jovanović o smrti Halida Bešlića

Legenda narodne muzike, Halid Bešlić, napustio nas je u 71. godini života, čini se prerano. Pevač je sredinom avgusta meseca hospitalizovan zbog zdravstvenih problema, usled čega su otkazani svi koncerti, a zatim je stigla vest da se problem koji je Halid imao sa jetrom pogoršava, te da će pevač do daljnjeg biti na onkologiji.