Zloslutno proročanstvo tarabića Evo šta će se desiti, po predanju, kad se pronađe i 9. Izvor lekovite vode na Mokroj Gori (foto)

Nadaleko čuveno po svojim jedinstvenim lepotama, Šarganskoj osmici i Mećavniku, selo Mokra Gora smešteno nadomak Užica proglašeno je za najlepše turističko selo na svetu.

Ono po čemu je ovaj lokalitet još poseban jesu njegovi izvori lekovite vode na kojima su mnogi tražili spas. Najpoznatiji i najposećeniji je izvor Bele Vode na kom se nalazi i Crkva posvećena Svetom Jovanu Krstitelju, otkriven je slučajno nakon izlivanja reke Kamišine ranih devedesetih godina a veruje se da datira još iz doba Rimljana. - Lekovitost vode ispitao je i doktor Radomir Tišma, na osnovu čijih utvrđivanja je utvrđeno da je to voda veoma retka u svetu zbog