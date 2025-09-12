Netanjahu o izraelskom projektu e1: "neće biti palestinske države, ovo mesto pripada nama"

Blic pre 3 sata
Netanjahu o izraelskom projektu e1: "neće biti palestinske države, ovo mesto pripada nama"

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da "neće biti palestinske države" na ceremoniji potpisivanja važnog projekta za dalju izgradnju naselja na Zapadnoj obali, prenosi agencija Frans pres.

"Ispunićemo naše obećanje: neće biti palestinske države, ovo mesto pripada nama", rekao je Netanjahu tokom posete naselju Maale Adumim na Zapadnoj obali. "Sačuvaćemo naše nasleđe, našu zemlju i našu bezbednost. Udvostručićemo broj stanovnika grada", dodao je. Prošlog meseca, Izrael je odobrio ključni projekat izgradnje 3400 stambenih jedinica na Zapadnoj obali, koji su Ujedinjene nacije i nekoliko stranih lidera osudili jer bi prepolovio teritoriju moguće buduće
Danas pre 3 sata
