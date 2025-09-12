Netanjahu na Zapadnoj obali: Neće biti palestinske države

Netanjahu na Zapadnoj obali: Neće biti palestinske države
Danas pre 4 sati | FoNet
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu danas je potpisao projekat o nastavku kontroverznog plana proširenja stambenih naselja na Zapadnoj obali, palestinskoj teritoriji koju je Izrael, prema odluci Međunarodnog suda pravde, nezakonito okupirao. „Ispunićemo svoje obećanje da neće biti palestinske države, ovo mesto pripada nama“, rekao je Netanjahu tokom posete naselju Male Adumim na Zapadnoj obali, gde će biti izgrađeno više hiljada novih stambenih jedinica.